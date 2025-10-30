Bakır fiyatları zirveden döndü

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları rekor seviyelere ulaştıktan sonra yüzde 0,99 düşüşle ton başına 11.073 dolara geriledi.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır kontratı yüzde 0,25 artışla ton başına 88.270 yuan'a yükseldi.

Fed'in faiz indirimi sonrasında güçlenen dolar, bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ancak ING analistleri, arz zorlukları nedeniyle 2025-2026 döneminde bakır görünümünün daha parlak olacağını öngörüyor.

Glencore ve Anglo American'ın düşük bakır üretimi raporlaması, fiyat tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. ABD-Çin ticaret anlaşması konusundaki iyimserlik ve gevşeyen para politikası, metal sektörünü destekliyor.

Diğer metallerde ise LME'de alüminyum yüzde 0,55 düşüşle 2.871 dolara, nikel yüzde 0,3 düşüşle 15.320 dolara, kurşun yüzde 0,12 düşüşle 2.024 dolara, kalay yüzde 0,19 düşüşle 36.15 dolara ve çinko yüzde 0,54 düşüşle 3.066 dolara geriledi.

Şangay Borsası'nda alüminyum yüzde 0,05 artışla 21.265 yuan'a, nikel yüzde 0,1 artışla 121.140 yuan'a, kurşun yüzde 0,06 artışla 17.370 yuan'a yükselirken, kalay yüzde 0,69 düşüşle 284.270 yuan'a ve çinko yüzde 0,09 düşüşle 22.375 yuan'a geriledi.

Goldman Sachs’tan 2026 için bakır piyasası öngörüsü

Goldman Sachs, küresel rafine bakır üretiminde belirgin bir düşüş olmasına rağmen, 2026 yılında bakır piyasasında küçük bir arz fazlası oluşacağı yönündeki görüşünü sürdürdü.

Banka, bu tahminin ton başına 10.500 dolarlık 2026 fiyat öngörüsüyle uyumlu olduğunu belirtti.

Goldman Sachs, mevcut piyasa dinamiklerinin bakır fiyatlarının ton başına 10.000–11.000 dolar aralığının üst bandına doğru konsolide olmasını desteklediğini ifade etti.

Banka ayrıca, önümüzdeki altı ay içinde bakır piyasasında beklenen temel arz sıkışıklığının ortaya çıkacağına inanmadığını vurguladı.