Bakır fiyatları zirveden geriledi

Temel metallerin çoğu bugünkü işlemlerde düşerken, bakır güçlü ABD dolarının etkisiyle bir ayın en yüksek seviyesinden geri çekildi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.37'de yüzde 0,5 düşüşle 9.112 dolar/tona geriledi.

Doların yükselişi, bugün açıklanacak olan ve merakla beklenen ABD tüketici enflasyonu raporu öncesindeki temkinlilik nedeniyle yavaşladı ve yeni pozisyon alma konusunda tereddütlere yol açtı.

Dolar endeksi, 109,24 seviyesinde gerçekleşti ve pazartesi günü ulaşılan 26 ayın en yüksek seviyesi olan 110,17 seviyesine yakın seyretti.

ABD üretici fiyatları aralık ayında, artan mal maliyetlerinin istikrarlı hizmet fiyatlarıyla kısmen dengelenmesiyle beklenenden daha az artarak enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğüne işaret etti, ancak Fed'in yılın ikinci yarısından önce faiz indirimine gitmeyeceği görüşünü değiştirmedi.

Bir analist “ABD doları bugünlerde oldukça güçlü ve bu da metal fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Bu arada, yatırımcılar Trump'ın göreve başlamasından önce bekle ve gör tutumunu benimsiyor” dedi.

SHFE'de bakır kontratı, Asya sabah seansının kapanışında yüzde 0,2 düşüşle 75.150 yuan/tondan (10.250,15 dolar) işlem gördü.

LME'de alüminyum yatay seyrederek 2.560 dolar/tondan, kalay yüzde 1,1 düşüşle 29.445 dolar/tondan, nikel yüzde 0,8 düşüşle 15.825 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,9 düşüşle 1.948,5 dolar/tondan ve çinko yüzde 1,4 kayıpla 2.822 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,0 düşüşle 20.090 yuan/tondan, nikel yüzde 0,5 düşüşle 127.200 yuan/tondan, çinko yüzde 2,5 düşüşle 23.575 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 16.530 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,3 düşüşle 245.300 yuan/tondan işlem gördü.