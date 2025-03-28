Bakır fiyatların son iki haftanın en düşük seviyesinde!

Londra'da bakır fiyatları, yaklaşan ABD gümrük tarifelerine ilişkin tedirginliğin duyarlılığı azaltmasıyla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge üç aylık bakır, TSİ 06.45'te yüzde 0,4 düşüşle 9.804 dolar/tona geriledi. Kontrat, kısa bir süreliğine 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 9.800 dolar/tona gerilemişti. Haftalık bazda fiyatlar yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin metal üretimini yeniden inşa etmek için bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergilerinin araştırılması talimatını verdi.

Piyasalar Trump'ın önümüzdeki hafta kapsamlı yeni gümrük vergileri açıklayacağına dair verdiği sözün gerginliğini yaşıyor. Trump, ithal otomobillere uygulanacak yüzde 25'lik verginin 3 Nisan'da yürürlüğe gireceğini söylemişti.

Analistler, ABD'nin daha yüksek gümrük vergilerinin ve küresel ticaretten daha kapsamlı uzaklaşmanın dünya ekonomik beklentilerine zarar vereceğine ve önümüzdeki yıl temel metal talebini zayıflatmaya yardımcı olacağına inandıklarını ifade etti.

LME'de alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 2.550 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 2.037,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 2.887,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,6 düşüşle 35.050 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 16.265 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 1,4 düşüşle 80.430 yuan/tondan (11.071,34 dolar), alüminyum yüzde 0,96 düşüşle 20.580 yuan/tondan, çinko yüzde 1,58 düşüşle 23.735 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,96 düşüşle 17.450 yuan/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 130.480 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,2 düşüşle 279.410 yuan/tondan işlem gördü.