Bakır fiyatlarına Çin teşvikleri yön veriyor

Bakır fiyatları, borsa işlemcileri Çin'den daha fazla teşvik önlemi işareti ararken yükseldi ve ABD dolarındaki düşüşün ardından haftalık kazanca yöneldi.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.07'de yüzde 0,5 artışla 9.117 dolar/ton oldu ve şimdiye kadar haftalık yüzde 1,2 artış kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,2 artışla 74.630 yuan/tona (10.283,44 dolar) çıktı ve şimdiye kadar haftalık bazda yüzde 1,2 değer kazandı.

ABD dolarındaki yükseliş cuma günü soğumaya devam ederek metalleri diğer para birimi sahipleri için daha uygun hale getirdi.

Dikkatler Çin'in bu ayki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı toplantısında. Şimdiye kadar yatırımcılar, ülkenin durgun ekonomisini canlandırmak için agresif mali teşvik önlemlerinin eksikliği konusunda hayal kırıklığına uğradı.

Analistler, “Çin'de ticaret tarifeleri nedeniyle azalan talep, Çin teşviklerinin iç talebi desteklemeye yönelmesine neden olabilir ya da gelişmiş piyasalarda daha güçlü bir toparlanma yaşanabilir” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 kayıpla 2.633 dolar/tondan, kalay yüzde 0,5 düşüşle 29.010 dolar/tondan, kurşun değişmeyerek 2.099,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 3.122,5 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,3 artışla 16.020 dolar/tondan işlem gördü.