Bakır fiyatlarına 'Çin umudu' desteği

Yükselişe kalay öncülük etti. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ağustos vadeli kalay, TSİ 07.32'de yüzde 3,2 artışla 223.990 yuan/tona (30.922,47 dolaar) yükseldi. Londra Metal Borsası'nda üç aay vadeli kalay, yüzde 1,8 artışla 27.255 dolar/tona çıktı.

Analistler, Myanmar'ın yaklaşmakta olan maden yasağı nedeniyle Çin'de zaten kısıtlı olan arz piyasasını daha da kötüleştirmesi nedeniyle kalay fiyatlarının dalgalı olmaya devam edeceğini belirtti.

Analistler, kalayın bu yılın geri kalanında 170.000 yuan ile 250.000 yuan/ton aralığında olmasını bekliyor.

Geçen hafta açıklanan, Çin'in fabrika faaliyetlerinde üçüncü aylık daralmaya ilişkin veriler, yeni teşvik umutlarını güçlendirdi.

SHFE'de bakır yüzde 1,9 artışla 68.380 yuan/tondan, alüminyum yüzde 0,4 artışla 18.070 yuan/tondan, çinko yüzde 1,5 artışla 20.235 yuan/tondan, kurşun yüzde 1,1 artışla 15.605 yuan/tondan, nikel yüzde 2,1 artışla 160.410 yuan/tondan işlem gördü.

Ancak analistler, elektrik, inşaat ve ulaşım sektörlerinde kullanılan bakır gibi metaller için yakın vadeli talep görünümünün, son kullanıcı operasyon oranlarındaki düşüş nedeniyle baskı altında kaldığı konusunda uyardılar.

LME'de bakır yüzde 0,8 artışla 8.380,50 dolar/tondan, alüminyum yüzde 0,7 artışla 2.166,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,7 artışla 20.650 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 2.390 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 2.096,50 dolar/tondan işlem gördü.