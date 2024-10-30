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Bakır fiyatlarına Çin ve ABD yön veriyor

Bakır fiyatları, borsa işlemcilerinin çekişmeli ABD başkanlık seçimlerine hazırlandığı ve Çin'den daha fazla teşvik önlemi beklediği için yatay seyretti.

Haber Merkezi
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Bakır fiyatlarına Çin ve ABD yön veriyor
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Bakır, ABD seçimleri ve önemli Çin toplantısı öncesinde yatay seyrediyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı, TSİ 06.24'te yatay seyrederek 9.533 dolar/tondan işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır, yatay seyrederek 76.490 yuan/ton (10.722,95 dolar) seviyesinde seyretti.

ABD'de 5 Kasım öncesi aday yarışları başa baş geçerken Çin'in en üst düzey yasama organı 4-8 Kasım tarihlerinde toplanacak. Kaynaklar, ülkenin kırılgan ekonomisini canlandırmak için önümüzdeki birkaç yıl içinde 10 trilyon yuandan fazla ekstra borç ihracını önümüzdeki hafta onaylamayı düşündüğünü belirtti.

Güvenli varlıklara yönelim sürüyor

Bir metal işlemcisi, Orta Doğu'da artan gerilimin yatırımcıları altın ve ABD doları gibi güvenli liman varlıklarına yönelttiğini ve temel metaller gibi diğer piyasalarda risk iştahını azalttığını söyledi.

Çin'e bakır ithalatı primi de düşüyor ve dün 48 dolar/ton ile 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye indi ve talebin zayıfladığına işaret etti.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 artışla 2.661 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 15.885 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 artışla 2.009,50 dolar/tondan, kalay yüzde 0,1 düşüşle 31.065 dolar/tondan ve çinko yüzde 0,3 düşüşle 3.111,50 dolar/tondan işlem gördü.

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