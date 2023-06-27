Bakır fiyatlarına 'düşük stok' desteği

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.09'da yüzde 0,6 artışla 8.441,50 dolar/tona yükselirken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Temmuz bakır kontratı, yüzde 0,1 artışla 68.540 yuan/tona (9.495,57 dolar) çıktı.

LME nakit bakır primi 31 dolar/ton ile geçen yılın Kasım ayından beri görülmemiş seviyeye yükselerek yakın gelecekteki arzın sıkılaştığına işaret ediyor.

Bakır stokları ise Ekim 2021'den bu yana en düşük seviye olan 25.725 tona düştü. SHFE ve Çin antrepolarındaki metal stokları da düşüyor.

LME'de alüminyum yüzde 1,1, nikel yüzde 1,9, çinko yüzde 1,6, kurşun yüzde 0,9 ve kalay yüzde 1,1 arttı.