Bakır fiyatlarında 2026 beklentisi belli oldu

ANZ Research, bakır fiyatlarının 2026 yılında metrik ton başına 11.000 doların üzerinde kalmasını bekliyor. Arz kısıtlamaları ve talep artışı nedeniyle fiyatların 2026 yıl sonuna kadar potansiyel olarak 12.000 dolara yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

Önceki tahmin, 2025'nın dört çeyreği boyunca 9.800-10.800 dolar aralığındaydı. Piyasanın 2026'da açık vereceği ve stokların 450 bin ton azalacağı bekleniyor.

LME'de işlem gören üç aylık vadeli bakır, metrik ton başına 11.906 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bakır, maden arzındaki aksaklıklar ve ABD'ye yapılan çıkışlar nedeniyle bu yıl yüzde 35 değer kazandı.

Çin'in bakır ithalatı, elektrikli araçlar ve enerji altyapısının yönlendirmesiyle yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. ABD talebinin güçlü seyrettiği, yapay zekâ ile ilgili yatırım patlaması ve ticaret akışlarının bu durumu desteklediği belirtiliyor.

Piyasa analistleri, küresel enerji dönüşümü ve teknoloji sektöründeki büyümenin bakır talebini artırmaya devam edeceğini vurguluyor. Arz tarafındaki zorlukların ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.