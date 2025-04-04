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Bakır fiyatlarında 5 haftanın en büyük düşüşü!

LME'de bakır, ABD gümrük tarifeleri nedeniyle yaklaşık 5 ayın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Bakır fiyatlarında 5 haftanın en büyük düşüşü!
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Londra'da bakır fiyatları, bugün düştü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın metaller için küresel talep görünümünü azaltan kapsamlı bir dizi gümrük vergisi açıklamasının ardından haftalık kayıplara hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 05.34'te yüzde 0,75 düşüşle 9.296,5 dolar/tona geriledi. Kontrat şu ana kadar yüzde 5 değer kaybederek Kasım başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.

Analistler, “Küresel ticaret savaşı ve zayıf ekonomik büyüme beklentisi emtia piyasaları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürecektir” değerlendirmesi yaptı.

Analistler, bu endişelerin, etkilenen ülkelerin kendi vergileriyle misilleme yaparak küresel bir ticaret savaşına yol açması halinde daha da kötüleşeceğini belirtti.

Trump, özellikle Çin ve ana ticaret ortakları üzerinde ağır etkisi olan kapsamlı bir dizi karşılıklı gümrük vergisi açıkladı.

Çin'den ithal edilen mallara yüzde 34 gümrük vergisi uygulanacak ve böylece toplam yeni vergi oranı yüzde 54'e ulaşacak.

Beyaz Saray, ABD yönetiminin olası yeni gümrük vergileri konusunda ayrı bir soruşturma sürdürdüğü bakırı kapsam dışı bıraktı.

Ayrıca ABD'de bulunmayan diğer bazı minerallerin de karşılıklı tarifelere tabi olmayacağını ekledi. Bu istisnalar arasında çinko ve kalay da yer alıyor.

Analistler, temel metallerin yeni vergilerden muaf tutulmasına rağmen, son tarifelerin hammadde talebine zarar vereceğine dair endişelerin duyarlılığı azalttığını kaydetti.

LME'de alüminyum yüzde 0,37 kayıpla 2.439 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,23 düşüşle 1.951 dolar/tondan, çinko yüzde 0,07 düşüşle 2.711,5 dolar/tondan, kalay yüzde 1,64 düşüşle 36.720 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,08 düşüşle 15.720 dolar/tondan işlem gördü.

Çin'in finans piyasaları cuma günü resmî tatil nedeniyle kapalı. İşlemler 7 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacak.

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