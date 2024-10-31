Bakır fiyatlarında Çin düşüşü

Bakır, Çin'in teşvikleri hayal kırıklığı yaratırken aylık düşüşe hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.36'da yüzde 0,3 artışla 9.565 dolara yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık bakır kontratı, yüzde 0,1 düşüşle 76.560 yuan/tona (10.752,51 dolar) geriledi

Aylık bazda LME'de bakır yüzde 2,8 ve SHFE'de bakır yüzde 2,9 düşüş gösterdi.

Eylül ayı sonlarında, Çin'in bir dizi ekonomik destek programını açıklaması ve ABD'deki faiz indiriminin ardından metal fiyatları yükseldi.

Ancak, teşvik önlemlerinin ölçeği ve ayrıntıların eksikliği piyasa katılımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca, ABD başkanlık seçimlerini çevreleyen belirsizlik bazı tüccar ve yatırımcıları kenarda tuttu.

Çin'in en üst düzey yasama organı 4-8 Kasım tarihleri arasında toplanacak ve piyasa katılımcıları Pekin'in ekonomisi için daha fazla önlem açıklamasını umuyor.

Bugün metal fiyatları, Çin'de imalat faaliyetlerinin Ekim ayında altı ay sonra ilk kez genişlediğini gösteren ve son teşvik önlemlerinin hırpalanmış ekonominin köşeyi dönmesine yardımcı olduğunu gösteren verilerle desteklendi.

Bir işlemci, “Bu kesinlikle iyi bir haber, ancak fiyatlar hükümet politikasının gölgesinde kalıyor” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 2.620,50 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 3.090 dolar/tondan, kalay yüzde 1 artışla 31.250 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 2.002 dolar/tondan ve nikel yatay seyrederek 15.810 dolar/tondan işlem gördü.