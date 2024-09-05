Bakır fiyatlarında 'Çin' etkisi

LME'de en çok işlem gören üç ay vadeli bakır kontratı TSİ 1406'da %0,7 artışla metrik ton başına 9.023,50$'dan işlem görürken, metal kompleksinin geri kalanındaki düşüşlere karşı koydu.

Çin Perşembe günü, eksiklikleri kaynak zengini kıtada sanayileşmeyi geciktiren elektrik şebekelerinin iyileştirilmesine odaklanarak Afrika için yaklaşık 51 milyar dolarlık fon sözü verdi.

Bakır, yüksek iletkenliği nedeniyle rüzgar ve güneş santralleri için elektrik iletiminde yaygın olarak kullanılıyor.

Ancak bir tüccar, bakır fiyatlarının hala 21 gün ve 50 gün dahil hareketli ortalamaların altında kaldığını ve bunun teknik yumuşamaya işaret ettiğini söyledi.

Bakırın direncinin kısa ömürlü olmasını ve yakında 9.000 $ seviyesinin altına inmesini bekliyordu. Tüccar, “Diğer tüm metaller Mayıs ayındaki rallilerin ardından önceki seviyelerine geri döndü,” diye ekledi.

Çoğunlukla çeliği korozyondan korumak için kullanılan çinko %1,9 düşüşle 2.743 dolara geriledi.

Düşüş, Rusya'nın önde gelen çinko madencisi Ozernoye'nin tesislerinde çıkan yangının ardından üretime beklenenden erken başlamasının ardından geldi. Önemli bir çinko alıcısı, “Kimse bu yıl geri gelmesini beklemiyordu,” dedi.

Diğer metaller arasında alüminyum %0,56 düşüşle metrik ton başına 2.383 dolar, nikel %1,35 düşüşle 15.995 dolar, LME kurşun %1,1 düşüşle ton başına 19985 dolar ve kalay %0,5 düşüşle 30.360 dolar oldu.