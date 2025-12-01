Bakır fiyatlarında Çin'deki üretim kesintisi beklentisiyle rekor

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı 11.294,5 dolara kadar çıkarak rekor kırarken, daha sonra 11.189 dolar seviyesinde sabitlendi. Yılbaşından bu yana bakır fiyatları %28 oranında artış gösterdi.

Çin'in en büyük bakır izabe tesisleri, 2026 yılında üretimi %10'dan fazla azaltma niyetinde. Ancak, piyasa oyuncuları, Çin'in geçmişte verdiği sözleri yerine getirmekte zorlanması nedeniyle bu üretim kesintisi planlarına şüpheyle yaklaşıyor. Şangay'da düzenlenen sektör toplantılarında maden kesintileri ve cevher tedarik müzakerelerine ilişkin endişeler de masaya yatırıldı. ABD'de ithalat vergileriyle ilgili değerlendirmeler devam ederken, büyük miktarlarda bakırın ABD'ye sevk edildiği belirtildi.

LME depolarındaki çinko stokları düşük seviyelerde seyrederken, nakit çinko sözleşmesinin üç aylık vadeli sözleşmeye göre primi 224 dolara ulaştı.

Diğer endüstriyel metallerden alüminyum %0,1 artışla 2.871 dolara, çinko %0,5 artışla 3.071 dolara, kurşun %0,2 artışla 1.985 dolara yükselirken; kalay %1,5 düşüşle 38.575 dolara geriledi ve nikel %0,1 artışla 14.845 dolar oldu. Düşük seyreden ABD doları, diğer para birimleri sahipleri için endüstriyel metalleri daha cazip hale getirerek fiyatları desteklemeye devam etti.