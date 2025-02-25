Bakır fiyatlarında dolar ve gümrük vergisi etkisi

Londra'da bakır, güçlenen dolar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarının ardından metal talebine ilişkin endişelerin baskısıyla geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.59'da yüzde 0,3 düşüşle 9.467,5 dolar/ton oldu.

Dolar hafta başında iki aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledikten sonra, Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük tarifelerinin planlandığı gibi devam edeceğini söylemesinin ardından güvenli liman akımlarının desteğiyle güçlendi.

Trump, her iki ülkenin de sınır güvenliğini güçlendirme ve 4 Mart son tarihi öncesinde ABD'ye fentanil akışını engelleme çabalarına rağmen Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik gümrük vergilerinin “zamanında ve programa uygun” olduğunu söyledi.

Analistler, ileriye bakıldığında piyasalar giderek karmaşıklaşan jeopolitik ve makroekonomik ortamda yol almaya edeceğini kaydetti.

LME'de alüminyum yüzde 0,9 düşüşle 2.633 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 düşüşle 2.833,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 kayıpla 15.380 dolar/tondan, kalay yüzde 0,03 düşüşle 33.235 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,08 düşüşle 1.986,5 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,2 düşüşle 20.490 yuan/tondan (2.823,99 dolar), bakır yüzde 0,3 düşüşle 77.060 yuan/tondan, çinko yüzde 1,5 düşüşle 23.660 yuan/tondan, nikel yüzde 0,5 düşüşle 124.680 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 17.145 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,8 düşüşle 263.540 yuan/tondan işlem gördü.