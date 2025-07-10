Bakır fiyatlarında düşük seyir sürüyor

Londra Metal Borsası ve Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'ta bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başlamayı planlaması nedeniyle baskı altında kaldı ve 3 haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Trump dün bakır için yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu ve sosyal medyada, bakır için yüzde 50 gümrük vergisinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini ve bu kararın ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında alındığını belirtti.

LME'de üç aylık bakır, TSİ 04.11'de yüzde 0,19 artışla 9.649 dolar/tona yükselirken, SHFE'de en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,75 düşüşle 78.320 yuan/ton (10.913,55 dolar) oldu. Her iki kontrat da Haziran sonundan bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.

Buna karşılık, en aktif COMEX bakır vadeli işlem sözleşmesi rekor yüksek seviyesinde seyretti ve LME bakıra karşı primi çarşamba günü yüzde 26'ya sıçradı.

Arz sıkışıklığı hafifleyecek

Şanghay merkezli bir analist, “İşlemciler görünüşe göre çok uyanık ve hassas davranıyorlar. 1 Ağustos'tan önce ABD'ye ulaşabilecek kargo miktarı sınırlı olduğundan, çoğu prim ve daha yüksek LME ve SHFE fiyatlarına işlem yapmayı bıraktı” yorumunda bulundu.

Analist, COMEX stoklarının yedi yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde bakır arzının ABD dışındaki ülkelere gönderilebileceğini, bunun da bölgesel arz sıkışıklığını hafifleteceğini ve bu hızın SHFE ve LME bakır fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,27 artışla 2.603,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,24 artışla 15.015 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 artışla 33.350 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 artışla 2.748 dolar/tondan, kurşun ise yüzde 0,12 artışla 2.058,5 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,93 artışla 20.705 yuan/tondan, çinko yüzde 0,84 artışla 22.265 yuan/tondan, kalay yüzde 0,5 artışla 264.890 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,26 artışla 17.245 yuan/tondan ve nikel yüzde 0,12 artışla 119.600 yuan/tondan işlem gördü.