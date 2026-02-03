Bakır fiyatlarında düşüş duruldu

Bakır fiyatları, art arda yaşanan keskin düşüşlerin ardından bir destek seviyesi buldu. Arz endişeleri ve talep beklentileri destekleyici faktörler olarak kalmaya devam ediyor.

Shanghou Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır, gün içindeki yüzde 0,80'lik kazancın ardından yüzde 0,50 düşüşle ton başına 101.340 yuan seviyesine geriledi. LME üç aylık bakır ise yüzde 0,82 yükselerek ton başına 12.997,50 dolara çıktı.

Bakır, sert düzeltmeler yaşadı. Shanghou bakırı rekor seviyesinden yüzde 13,65, LME bakırı ise zirvesinden yüzde 14,54 aşağıda işlem görüyor. Maden kesintileri ve ABD'nin tarife tehditleri, bakır için arz endişelerini canlı tutuyor. Elektrikleştirme ve yapay zekâ veri merkezlerindeki rolü, bakıra yönelik güçlü talep beklentilerini destekliyor. Yangshan bakır priminin ton başına 39 dolara fırlaması, Çin'deki güçlü talebe işaret ediyor.

Shanghou'da kalay yüzde 9,65 düşüşle ton başına 371.210 yuan seviyesine inerek en fazla kayıp yaşayan emtiaydı. Alüminyum yüzde 2,48, çinko yüzde 1,47, kurşun yüzde 1,31 ve nikel yüzde 2,34 değer kaybetti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,10, çinko yüzde 0,39, kurşun yüzde 0,80 gerilerken; nikel yüzde 1,44 ve kalay yüzde 2 yükseldi.