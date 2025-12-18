Bakır fiyatlarında faiz, dolar ve yapay zeka balonu etkisi

Bakır fiyatları sınırlı hareket ederken, piyasalarda odak noktası, ABD’de faiz oranlarının gelecekteki seyri ve yapay zekâ yatırımlarına yönelik azalan güven oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en çok işlem gören bakır kontratı, TSİ 03.30 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle ton başına 92.360 yuan (13.114,85 dolar) seviyesine indi. Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır ise yüzde 0,43 gerileyerek 11.686 dolardan işlem gördü.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bir sonraki Fed başkanının “faizlerin çok daha düşük olmasını savunan” biri olacağını söyledi. Trump daha önce, görev süresi mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi gelecek yılın başında açıklayacağını belirtmişti.

Başkanın açıklamaları, Fed’in geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından geldi. Bu adım, bakırın diğer baz metallere kıyasla daha iyi performans göstermesine katkı sağlamıştı. Ancak piyasalar, adı geçen adaylar olan Kevin Hassett, Kevin Warsh ve Chris Waller’ın Trump’ın istediği ölçüde faiz indirimi yapacağı konusunda şüpheci.

Dolar, emtialar üzerinde baskı yaratıyor

ABD dolarındaki hafif yükseliş de bakır üzerinde baskı yarattı. Güçlenen dolar, dolar bazlı emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Öte yandan, Oracle’ın veri merkezi ortağı Blue Owl Capital’in artan borç ve harcama endişeleri nedeniyle 10 milyar dolarlık bir anlaşmayı desteklediğine dair haberler, yapay zekâ sektörüne yönelik şüpheleri artırdı. Veri merkezlerinde yoğun kullanılan bakır, buna rağmen arz sıkıntısı beklentileri ve talep görünümü sayesinde düşüşünü sınırlı tuttu.

Diğer Şanghay metallerinde alüminyum yüzde 0,09, çinko yüzde 0,35, kurşun yüzde 0,15, nikel yüzde 0,66 yükselirken, kalay yüzde 3,10 arttı. Londra’da ise alüminyum yüzde 0,53, çinko yüzde 0,46, kurşun yüzde 0,10 gerilerken; nikel yüzde 0,19 ve kalay yüzde 0,82 yükseldi.