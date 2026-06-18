Bakır fiyatlarında Fed etkisi: Yüzde 1’in üzerinde düşüş

Bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın ilk basın toplantısında yaptığı açıklamaların faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle birlikte, haftanın başında elde ettiği kazançları silerek yüzde 1’in üzerinde düşüş kaydetti.

Londra Metal Borsası’nda (LME) bakır fiyatı, Şanghay saatiyle 11:50 itibarıyla ton başına yüzde 0,9 düşerek 13.688 dolara geriledi. Aynı zamanda alüminyum yüzde 0,6, çinko ise yüzde 0,5 değer kaybetti.

Bloomberg News’in haberine göre Warsh, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığına sık sık vurgu yaptı. Bu açıklamaların ardından vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılar, gelecek ay kadar erken bir tarihte faiz artışı ihtimaline yönelik pozisyonlarını artırdı.

Faiz artışı beklentileri, bu hafta ABD ile İran arasında geçici bir barış anlaşmasının ardından oluşan iyimserliği de zayıflattı. Daha şahin bir Fed yaklaşımı, küresel ekonomik büyümeyi ve buna bağlı olarak metal talebini olumsuz etkileyebilir.