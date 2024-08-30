Bakır fiyatlarında Fed ve Çin yükselişi

Londra Metal Borsası CMCU3'te üç aylık bakır kontratı, sabah saatlerinde yüzde 1 artışla metrik ton başına 9.338,50 dolara yükseldi. Kontrat bu ay şimdiye kadar yüzde 0,7 değer kazandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı SCFcv1 gün içi işlemlerini yüzde 0,1 artışla ton başına 74.220 yuan (10.466,94 dolar) seviyesinden tamamladı ve bu ay şimdiye kadar yüzde 0,5 yükseldi.

Ekonomiye yönelik önemli bir gösterge olarak görülen bakır fiyatları, ağustos ayının başında hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam verileriyle resesyon korkularının artması ve riskli varlıkların küresel piyasaları sarsmasıyla düşüşe geçmişti.

Ekonomik raporların durgunluk endişelerini azaltması, piyasalarda toparlanmaya yardımcı olurken, Fed'in eylülde ayında faiz indimi ihtimali ve bunun talebi canlandıracağı beklentisi öne çıktı.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha hızlı büyümesi, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tüketim verileri, yatırımcılara faiz indiriminin büyüklüğü konusunda daha fazla ipucu verecek.

Diğer yandan, düşen fiyatların alımları teşvik etmesi ve endüstriyel faaliyetlerin mevsimsel artış göstermesiyle Çin'deki bakır stoklarında düşüşler görüldü.

SHFE teslim edilebilir bakır stokları, haziran başındaki dört yılın zirvesine kıyasla yüzde 25 azaldı.

Şanghay Metals Market, Vietnam'daki elektrik sıkışıklığı ve genel olarak iyileşen ihracat piyasası ile Çin'in bakır tel ve kablo ihracatında önemli artışlar kaydetti.