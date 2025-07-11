Bakır fiyatlarında oynaklık sürüyor

Londra Metal Borsası ve Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda bakır fiyatları bugün dalgalı seyretti. Piyasa daha fazla ayrıntı beklerken, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere %50 ithalat vergisi uygulayacağını duyurmasının yarattığı ilk şokun etkisi azaldı.

LME'de üç aylık bakır, TSİ 04.01'de %0,18 düşüşle 9.683,5 dolar/tona geriledi. Kontrat, bu hafta şu ana kadar %1,73 değer kaybetti ve ikinci haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı, %0,18 artışla 78.530 yuan/ton (10.943,12 dolar) seviyesine yükseldi, ancak haftayı %1,97 düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü, savunma, elektronik ve otomotiv sektörleri için kilit öneme sahip bir endüstrinin yurt içi gelişimini desteklemek amacıyla 1 Ağustos'tan itibaren bakırda %50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Pekin merkezli bir analist, “Hangi bakır ürünlerinin dahil edileceği, %50'lik gümrük vergisinin nihai olup olmayacağı veya ayarlanıp ayarlanmayacağı ya da uygulama tarihinin uzatılıp uzatılmayacağı gibi belirsizlikler ve bilinmeyenler devam ediyor” dedi.

Önceki seansta, COMEX'in LME üzerindeki primi 2.615 dolar/ton veya %27 idi ve bu, salı günü ulaştığı zirveden düşüş gösterdi, çünkü işlemciler bu yıl şimdiye kadar yaklaşık bir yıllık bakır ithalatını ABD'ye sevk etti.

Analist, ABD'ye bu kadar çok bakır sevk edildiği için COMEX-LME priminde %50'lik bir artışın gerçekçi olmayabileceğini, ancak gümrük vergisi açıklanan şekilde uygulanırsa %40'lık bir artışın muhtemel olduğunu söyledi.

LME'de kurşun %0,54 düşüşle 2.033 dolar/tona ve nikel %0,2 düşüşle 15.260 dolar/tona geriledi.