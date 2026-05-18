Bakır fiyatlarında sert fren: Çin endişesi baskıyı artırdı

Bakır fiyatları, güçlü dolar ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin baskısıyla bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır yüzde 0,23 düşüşle ton başına 13.524 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı ise yüzde 1,37 kayıpla ton başına 104.360 yuana geriledi.

Sanayi metalleri üzerinde, ABD dolarındaki güçlenme ve Çin ekonomisindeki yavaşlamaya işaret eden veriler baskı yarattı. Brent petrol vadeli kontratlarının 110 doların üzerine çıkması da enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırdı.

Çin'de fabrika üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,1 artarak mart ayındaki yüzde 5,7'lik yükselişin gerisinde kaldı.

Buna karşın Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stokları haftalık bazda yüzde 0,38 azaldı.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,14, çinko yüzde 0,40 gerilerken, kurşun yüzde 0,15, nikel yüzde 0,18 yükseldi. Kalay ise yüzde 0,03 düştü.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 1,26, çinko yüzde 0,87, kurşun yüzde 0,67, nikel yüzde 1,01 ve kalay yüzde 3,09 geriledi.