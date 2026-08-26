Bakır fiyatlarında sert yükseliş! 6 ayın zirvesini gördü

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Bakırda 6 ayın en yüksek seviyesi

LME’de 3 ay vadeli bakır kontratı, günün ilk saatlerinde yüzde 0,49 yükselerek ton başına 14 bin 419,50 dolara ulaştı. Böylece bakır, 29 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Asya piyasalarında da yükseliş öne çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en fazla işlem gören bakır kontratı yüzde 1,11 değer kazanarak ton başına 109 bin 360 yuana yükseldi.

LME depolarındaki stoklar hızla eriyor

Bakır fiyatlarındaki yükselişin temel nedenlerinden biri, LME depolarındaki kullanılabilir stokların sert biçimde gerilemesi oldu.

Salı günü LME depolarındaki teslimata hazır bakır miktarı 11 bin 925 ton azalarak 106 bin 950 tona düştü. Stoklardaki bu hızlı gerileme, piyasada kısa vadeli arz sıkışıklığı yaşanabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

ABD tarifeleri ticaret rotalarını değiştirdi

ABD’nin rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergilerine ilişkin belirsizlik, küresel ticaret akışında değişime neden oluyor. Bakırın ABD’ye yönelmesi, diğer bölgelerdeki depolarda stokların hızla azalmasına yol açarken arz tarafındaki endişeleri de büyütüyor.

Piyasa uzmanları, stoklardaki düşüşün özellikle kısa vadede arz sıkışıklığı riskini artırdığını belirtiyor. Bu görünüm, hedge fonları ve diğer yatırımcıların bakır kontratlarına yönelik ilgisinin canlı kalmasını destekliyor.

Diğer metallerde sınırlı hareket

Bakırdaki güçlü yükselişe karşın LME’de diğer baz metaller daha sakin bir seyir izledi.

Alüminyum: Yüzde 0,02 yükseldi.

Kurşun: Yüzde 0,03 arttı.

Kalay: Yüzde 0,22 değer kazandı.

Çinko: Değişim göstermedi.

Nikel: Yüzde 0,01 geriledi.

SHFE’de ise yükselişler daha belirgin oldu. Çinko yüzde 1,15, alüminyum ve kurşun yüzde 0,4, kalay yüzde 0,39 ve nikel yüzde 0,1 değer kazandı.

Bakırdaki yükselişin devamında ise küresel stok seviyeleri, ABD’nin ticaret politikaları ve arz koşullarına ilişkin gelişmeler belirleyici olacak.