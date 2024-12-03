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Bakır fiyatlarında Trump baskısı

Londra'da bakır, dolar baskısı ve Trump'ın gümrük vergisi tehdidiyle düştü.

Haber Merkezi
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Bakır fiyatlarında Trump baskısı
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Londra'da bakır fiyatları, ABD dolarının yükselmesi ve potansiyel ABD gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliğin piyasayı baskılamasıyla üst üste ikinci seansta da düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, dün iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesini gördükten sonra bugün TSİ 05.45'te yüzde 0,3 gerileyerek 8.964 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,2 artışla 73.890 yuan/tona (10.129,27 dolar) çıktı.

Piyasalar, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın küresel ekonomik büyümeye zarar verebilecek ithalat tarifeleri önerisinden endişe duyuyor. Trump'ın vaatleri aynı zamanda küresel metal arz-talep dengesini bozabilir ve potansiyel olarak fiyat dalgalanmalarına yol açabilir.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Yılın geri kalanında bakır fiyatları muhtemelen negatif bir eğilimle menzile bağlı kalacaktır. Trump'ın açıklamalarından tedirgin olan insanlar yemin töreni öncesinde bir miktar satış yapmaya karar verebilir" dedi.

Analistler, temel metal fiyatlarının 2025 ve 2026 yılları boyunca düşme eğiliminde olmasını ve Çin'deki zayıf faaliyetlerin ana etken olmasını bekliyor.

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