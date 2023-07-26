Bakır fiyatlarında yukarı yönlü revizyon
Goldman Sachs bakır için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Foreks
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Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs yayınladığı raporda bakır fiyatı için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Gelecek 3 ay için bakır fiyatı hedefini 7750 dolar/tondan 9250 dolar/ton seviyesine yükselten Goldman Sachs, 6 ay için beklentisini 9200 dolar/tondan 9500 dolar/tona çıkardı.
Goldman Sachs, gelecek 12 ay için bakır fiyatı beklentisini ise 10 bin dolar/ton olarak sürdürdü.