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Bakır fiyatlarında yukarı yönlü revizyon

Goldman Sachs bakır için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
Foreks
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Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs yayınladığı raporda bakır fiyatı için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 

Gelecek 3 ay için bakır fiyatı hedefini 7750 dolar/tondan 9250 dolar/ton seviyesine yükselten Goldman Sachs, 6 ay için beklentisini 9200 dolar/tondan 9500 dolar/tona çıkardı.

Goldman Sachs, gelecek 12 ay için bakır fiyatı beklentisini ise 10 bin dolar/ton olarak sürdürdü.