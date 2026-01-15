Bakır fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Goldman Sachs'tan ilk çeyrek tahmini

Goldman Sachs analistleri, piyasada spekülatörlerin pozisyonlarının aşırı uçta olmaması nedeniyle kısa vadeli fiyat artışlarının da olası olduğunu belirtiyor.

Goldman Sachs'ın Londra Global Strateji Konferansı'nda anket yapılan 130'dan fazla yatırımcının yaklaşık yüzde 45'i, bakırın 2026 yılında en yüksek fiyat getirisi sağlayacağını bekliyor. Ancak banka, bakır fiyatlarındaki rallinin büyük ölçüde tamamlandığını ve fiyatların bir düzeltmeye karşı giderek daha savunmasız hale geldiğini düşünüyor.

Goldman Sachs, LME bakır fiyatının Aralık ayına kadar 11.000 dolara gerileyeceğini tahmin ediyor.