Bakır fiyatlarını dolar baskıladı

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, güçlü dolar ve ABD'den gelen karışık istihdam verilerinin etkisiyle haftalık bazda düşüş kaydetmeye hazırlanıyor. Çin'den gelen zayıf talep de metalin düşüşünde önemli bir rol oynuyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın fiyatı yüzde 0,82 düşüşle 85.670 yuan (yaklaşık 12.045,16 dolara) seviyesine gerilerken, haftalık kayıp beklentisi yüzde 1,42 olarak belirtildi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır ise yüzde 0,39'luk düşüşle ton başına 10.696,5 dolara inerek haftayı yüzde 1,41 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Özellikle Çin'deki bakır talebinin zayıf seyretmesi dikkat çekiyor; Yangshan bakır primi mayıs başında 100 doların üzerinde iken şu anda ton başına 33 dolara kadar geriledi.

Diğer metallerde de benzer düşüşler gözlendi. SHFE'de alüminyum yüzde 1,04, çinko yüzde 0,04, kurşun yüzde 0,43, nikel yüzde 1,70 ve kalay yüzde 1,27 değer kaybetti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,73, çinko yüzde 0,86, kurşun yüzde 0,45, nikel yüzde 0,59 ve kalay yüzde 1,01 oranında düşüş kaydetti.