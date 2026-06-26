Bakır güçlü dolar ve makroekonomik baskılarla haftalık kayba yöneldi

Bakır fiyatları, güçlenen dolar ve makroekonomik görünümün emtia piyasaları üzerindeki baskısıyla haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde düşüşe yöneldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakırın ton fiyatı TSİ 06.00 itibarıyla yüzde 1 gerileyerek 13 bin 137 dolara indi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatı ise yüzde 0,1 artışla ton başına 101 bin 360 yuandan işlem gördü.

Bakırın hem Londra hem de Şanghay piyasalarında haftayı yüzde 3'ten fazla kayıpla tamamlamaya yöneldiği belirtildi.

ABD dolar endeksinin yüzde 0,09 yükselmesi, dolar üzerinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı oluşturdu. ABD'de mayıs ayına ilişkin enflasyon göstergesinin son üç yılın en yüksek seviyesine çıkması da metal fiyatlarını olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Fiziki talebe ilişkin göstergelerden Yangshan bakır primi ise son üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Stok tarafında Londra Metal Borsası'ndaki bakır stokları azalırken, CME'deki stokların arttığı bildirildi.

Diğer baz metallerde de satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,32, Şanghay'da ise yüzde 0,59 geriledi. Alüminyum fiyatlarının Londra piyasasında hafta başından bu yana yüzde 6 düştüğü belirtildi.

Londra'da çinko yüzde 1,31, Şanghay'da yüzde 1,17 değer kaybetti. Kurşun Londra'da yüzde 0,44 gerilerken, Şanghay'da yüzde 0,03 yükseldi.

ABD'nin bakır tarifesi kararı öncesinde metal piyasalarında oynaklık beklentisi

ABD'nin bakır ithalatına yönelik tarife planına ilişkin karar takvimi yaklaşırken, yapay zekâ ve bilgi işlem altyapısında kullanılan metallerin arz ve talep görünümünde değişim yaşanabileceği belirtiliyor.

ABD yönetimi geçen yıl temmuz ayında bakıra yönelik bir tarife planı açıklamıştı. Plan kapsamında yalnızca yarı mamul bakır ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi uygulanırken, rafine bakır geçici olarak kapsam dışında bırakılmıştı.

Bununla birlikte rafine bakıra 2027 yılından itibaren aşamalı olarak tarife uygulanması planlanıyor.

Söz konusu planın kesinleşip kesinleşmeyeceğine haziran ayı sonuna kadar karar verilmesi bekleniyor. ABD Ticaret Bakanlığının "Section 232" tarifelerine ilişkin soruşturma raporunu 30 Haziran'a kadar sunması ve nihai kararın bu rapor doğrultusunda alınması öngörülüyor.

Goldman Sachs dahil uluslararası yatırım bankalarının analizlerine göre ABD'nin bakıra yönelik yeni tarifeleri uygulamaya koyması halinde, ülkedeki alıcılar geniş çaplı stoklamaya başlayabilir.