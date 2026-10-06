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Bakır güçlü doların baskısıyla geriledi, gözler Çin'in tatilden dönüşünde

Bakır fiyatları, ABD dolarındaki yükselişin dolar cinsinden fiyatlanan metalleri baskılamasıyla geriledi. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,16 düşüşle ton başına 14.397 dolara indi.

Haber Merkezi
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Bakır güçlü doların baskısıyla geriledi, gözler Çin'in tatilden dönüşünde
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Çin'de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası Ulusal Gün tatili nedeniyle kapalı kalırken, işlemlerin 8 Ekim'de yeniden başlaması bekleniyor. Analistler, Çinli yatırımcıların ve tüketicilerin piyasaya dönüşüyle yenilenen alımların bakır fiyatlarına destek sağlayabileceğini belirtti.

Güçlü dolar metalleri baskılıyor

ABD dolarındaki yükselişin devam etmesi, bakır başta olmak üzere dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı oluşturdu.

Buna karşılık Asya hisse senedi piyasaları, Nasdaq'ın rekor seviyeye yükselmesinin ardından pozitif seyretti.

Fed'in ekim toplantısında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 51'den yüzde 22'ye geriledi.

Alüminyum yükseldi

LME'de alüminyum yüzde 0,24 yükselirken, fiyatların haziran ayından bu yana yüzde 17'den fazla gerilediği belirtildi. Endonezya'nın alüminyum ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla arttı.

Diğer baz metallerde çinko yüzde 0,19, kurşun yüzde 0,08 ve nikel yüzde 0,57 gerilerken, kalay yüzde 0,16 yükseldi.

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