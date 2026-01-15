Bakır, güçlü dolarla rekor seviyeden geriledi

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, %0,56 düşüşle ton başına 13.111 dolara gerileyerek, kaydedilen 13.407 dolarlık zirve seviyesinden uzaklaştı. ABD Başkanı Trump'ın nadir toprak elementleri ve lityum ithalatına ek tarife getirmeme kararı, piyasalardaki tarife endişelerini azaltırken, bakırın 2027'den itibaren potansiyel %15'lik ithalat tarifesiyle ilgili belirsizlik ise devam ediyor. Nakit LME bakır kontratının üç aylık vadeli kontrat üzerindeki primi ton başına 44 dolara gerilerken, güçlü doların da bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Diğer metallerde ise farklı bir tablo gözlendi; çinko %1,5 artışla 3.325,50 dolara ulaşarak 3 Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Kurşun %0,3 yükselişle 2.085 dolara çıkarak iki ayın zirvesine ulaşırken, kalay %1,25 artışla 54.110 dolara yükselerek 54.760 dolarlık rekor zirvesine yaklaştı. Öte yandan nikel, son 19 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından %2,3 düşüşle 18.260 dolara geriledi ve alüminyum da %0,4 düşüşle 3.173,50 dolarda işlem gördü.