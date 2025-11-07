Bakır haftalık bazda düşüşe hazırlanıyor

Bakır, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda haftalık yüzde 1,41 düşüşle 85.980 yuan/ton seviyesinde işlem görüyor.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır kontratları ise haftayı yüzde 1,54 kayıpla 10.719 dolar/ton seviyesinde kapatmaya hazırlanıyor.

Piyasa duyarlılığı, arzın sıkı olmasına rağmen talep desteğinin yetersiz kalması nedeniyle karışık seyrediyor. Çin'in ekim ayı imalat PMI verisinin beklentileri karşılamaması da piyasa üzerinde baskı oluşturdu.

Yatırımcılar, Çin'den gelecek ekonomik veriler ile ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin ipuçlarını bekliyor.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum yüzde 0,60, çinko yüzde 0,53, kalay yüzde 0,31 yükselirken, kurşun ve nikelde önemli bir değişim gözlenmedi. Londra Metal Borsası'nda ise alüminyum yüzde 0,26, çinko yüzde 0,41, kurşun yüzde 0,27 artış gösterdi; nikel ve kalayda ise sınırlı hareketlilik yaşandı.