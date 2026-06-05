Bakır haftanın son iş gününde geriliyor

Bakır, daralan arz ve olumlu piyasa beklentilerinin İran savaşı ve enflasyona bağlı geniş çaplı makroekonomik endişeleri dengelemeye yardımcı olmasıyla, cuma günkü düşüşe rağmen haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) referans niteliğindeki üç aylık vadeli bakır, yüzde 1,14 düşüşle ton başına 13 bin 772,50 dolara geriledi. Buna karşın metal, hafta genelinde yüzde 0,9 yükseliş kaydetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en aktif bakır kontratı ise yüzde 0,39 düşüşle ton başına 105 bin 230 yuana (15 bin 529,81 dolar) indi.

“Bakır borsası stokları aslında son birkaç aydır azalıyor"

ANZ'nin kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, cuma günü yayımladığı notta, bakırın "yapısal olarak yönlenen talebin döngüsel zayıflığı dengelemesiyle" makroekonomik olumsuzluklara karşı dirençli olduğunu yazdı. ANZ, perşembe günü, enerji dönüşümü ve yapay zekâ altyapısından kaynaklanan talep büyümesinin orta vadede hızlanmasıyla bakırın yıl sonuna kadar ton başına 14 bin dolara doğru yükselmesini beklediğini belirtmişti.

Perşembe günü LME depolarından bakır çekmek için büyük çaplı talepler geldi ve son aylardaki eğilim sürdü. LME bakır stokları 2 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 379 bin 975 tona gerilerken, ABD'deki COMEX bakır stokları 642 bin 709 kısa tona (583 bin 56 ton) yükseldi. Hynes, "ABD dışı (yani LME, SHFE) bakır borsası stokları aslında son birkaç aydır azalıyor" ifadelerini kullandı.

İyimserlik zayıfladı

Yatırımcılar ayrıca, ABD Ticaret Bakanlığı'nın rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük tarifelerine ilişkin ay sonuna kadar açıklanması beklenen tavsiyesini bekliyor.

Orta Doğu'da İran destekli Hizbullah milisleri perşembe günü Lübnan'da bir ateşkesi reddederek, aynı gün İsrail ve Lübnan'ın ateşkes konusunda anlaştığına dair haberlerin yarattığı iyimserliği zayıflattı. Petrol cuma günü yüzde 0,86 yükseldi.

Diğer LME metallerinde alüminyum yüzde 0,57, çinko yüzde 0,7, kurşun yüzde 0,32, nikel yüzde 0,24 ve kalay yüzde 1,04 değer kaybetti. SHFE'de ise alüminyum yüzde 0,21, çinko yüzde 0,82, kurşun yüzde 0,52, nikel yüzde 1,46 ve kalay yüzde 4,25 geriledi.