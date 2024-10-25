Bakır, haftayı düşüşle kapamaya hazırlanıyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.44'te yüzde 0,3 artışla 9.536 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 0,1 artışla 76.600 yuan/tona (10.749,97 dolar) çıktı.

LME'de bakır üst üste dördüncü haftalık düşüşünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. SHFE'de bakır da haftalık düşüşe doğru ilerliyor.

Çin, büyümeyi desteklemek için bir dizi destekleyici önlem açıkladı ancak şimdiye kadarki destek ölçeği talep endişelerini ortadan kaldıramadı.

LME'de alüminyum yüzde 1,7 düşüşle 2.605,50 dolar/tona geriledi ve hammadde arzı endişesiyle bir önceki seansta ulaştığı yaklaşık beş ayın en yüksek seviyesinden geri çekildi.

LME'de çinko yüzde 1,4 düşüşle 3.130 dolar/tona geriledi, ancak dün 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yakın vadeli arzın sıkışıklığı nedeniyle haftalık kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

Düşüş beklentisi hakim oldu

Bir analist, “Metallerin talepteki yavaşlamayı göz ardı ederek arz kesintisi ya da cevher kıtlığı hikayelerine kendini kaptırması ilk kez olmuyor. Ancak böyle zamanların çoğunda fiyatlar birkaç aylık düşüş eğilimine girdi” yorumunu yaptı.

Analist, LME'de bakırın 9.200 dolar/tona kadar düşebileceğini bekliyor.

LME'de nikel yüzde 0,4 düşüşle 16.230 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 2.070 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,4 düşüşle 31.000 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,2 düşüşle 20.785 yuan/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 25.245 yuan/tondan, kalay yüzde 0,4 düşüşle 253.750 yuan/tondan, nikel yüzde 0,3 artışla 126.310 yuan/tondan ve kurşun yüzde 0,2 artışla 16.790 yuan/tondan işlem gördü.

Goldman Sachs alüminyum ve bakır için tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs en büyük tüketici Çin'deki yüksek talep potansiyelini gerekçe göstererek 2025 alüminyum ve bakır fiyat tahminlerini yükseltti.

Alüminyum için 2025 ortalama fiyat görünümünü ton başına 2.540 dolardan 2.700 dolara yükselten Goldman Sachs, bakır fiyat tahminini de 10.100 dolardan 10.160 dolara çıkardı.

Goldman Sachs, "Çin GSYH'sının fiyatlara yapacağı tahmini artış, Çin'in küresel metal talebindeki baskın payı nedeniyle metaller için petrol ve kömürden önemli ölçüde daha büyük" değerlendirmesini yaparken, alüminyum ve bakır talebinin ekipman yükseltme ve tüketim malları takas programlarından faydalanacağını belirtti.

Goldman Sachs, “Fiyatlara yönelik iki taraflı politika riskleri görüyoruz; potansiyel daha fazla teşvikten kaynaklanan yukarı yönlü risk, ancak ABD-Çin ticaret gerilimindeki herhangi bir potansiyel artıştan kaynaklanan aşağı yönlü risk" diye ekledi.