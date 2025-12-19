Bakır, haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor

LME'de 3 ay vadeli bakır, geçen haftaki rekor seviyesine yakın bir şekilde 11.787$/ton işlem gördü.

Yüzde 0,3 yükselen daha güçlü ABD doları kazançları sınırladı. Analistler, piyasanın arz kısıtlarına odaklandığını, ancak bazılarının yükselişin sürdürülebilirliği konusunda temkinli olduğunu belirtti.

Diğer metaller karışık seyretti. Nikel, Endonezya'nın cevher üretimini kesme önerisinin ardından %0,7 yükselerek 14.745$/tona ulaştı. Alüminyum, bir ergitme tesisinin kapanması haberleri üzerine %0,4 artarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 2.927,50$'a yükseldi. Çinko hafif düşüş gösterirken, kurşun ve kalay yükseliş kaydetti.