Bakır, haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, yatırımcıların Çin'den gelen güçlü talep sinyallerini ve ekonomik toparlanma umutlarını fiyatlamasıyla haftalık kazancını sürdürüyor. Şanghay bakır vadeli işlemleri yüzde 0,12 artışla ton başına 102.820 yuana yükselirken, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır haftalık bazda yüzde 2,77 oranında değer kazandı. Özellikle Yangshan primi, ton başına 50 doların üzerine çıkarak Çin'in güçlü bakır talebine işaret etti. Ancak LME bakır stokları 12 Ocak'tan bu yana yaklaşık yüzde 80 artarak 253.600 tona ulaşsa da, bakırın 13.500 dolar seviyesinde teknik dirençle karşılaşması bekleniyor.

Diğer metallere bakıldığında, kalay Endonezya'nın ihracat yasağı planlarından kaynaklanan arz endişeleriyle ciddi bir yükseliş yaşadı; Şanghay vadeli işlemlerinde kalay haftalık bazda yüzde 13,51 gibi dikkat çekici bir artış kaydetti. Alüminyum, çinko ve nikel hem Şanghay hem de LME'de karışık bir performans sergilerken, kurşun her iki piyasada da hafif kazançlar elde etti.