Bakır, iki haftanın en düşük seviyesini gördü

Londra'da bakır fiyatları, Çin'den gelen zayıf talep ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının potansiyel etkilerine ilişkin endişelerin piyasa duyarlılığını azaltmasıyla düşüşünü iki haftanın en düşük seviyesine genişletti.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge bakır, seansın başlarında 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra TSİ 07.05'te yüzde 0,6 düşüşle 9.045 dolar/tondan işlem gördü.

Piyasalar analistleri, ekonomik temellerin, Çin'in büyümesinin hala zayıf görünmesi ve küresel ticaret savaşları riskinin artması nedeniyle daha zayıf bir bakır fiyatına işaret ettiğine vurgu yaptı.

Dün açıklanan veriler, Çin'in imalat faaliyetlerinin ocak ayında beklenmedik bir şekilde daraldığını göstererek dünyanın ikinci büyük ekonomisinde teşvik çağrılarını canlı tuttu.

ABD ve Kolombiya'nın bir ticaret savaşının eşiğinden dönmesinin ardından yeniden gündeme gelen potansiyel gümrük vergilerine ilişkin korkular duyarlılığı daha da olumsuz etkiledi.

Dolar endeksi, daha düşük maliyetli çipler ve daha az veri kullandığını iddia eden Çin'in DeepSeek ücretsiz yapay zekâ asistanının ortaya çıkmasının ardından finans piyasalarında yaşanan geniş çaplı sarsıntının ardından bir gecede yüzde 0,6 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası 28 Ocak'tan 4 Şubat'a kadar kapalı olacak.

LME'de üç aylık alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 2.592 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.812 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 düşüşle 1.942 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 düşüşle 15.550 dolar/tondan, kalay yüzde 0,3 artışla 29.720 dolar/tondan işlem gördü.