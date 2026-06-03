Bakır iki haftanın zirvesinden geriledi

Bakır fiyatları, son yükselişin ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla iki haftanın zirvesinden geriledi.

Londra Metal Borsası'nda bakır, 14.056 dolar ile iki haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,41 düşüşle ton başına 13.983 dolara indi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise yüzde 0,78 artışla ton başına 106.820 yuana yükseldi. Kontrat, üç haftanın zirvesi olan 107.420 yuan seviyesinin altında kaldı.

ABD'nin bakır tarifelerine ilişkin belirsizlik ve 30 Haziran son tarihinin yaklaşması fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı. LME'de nakit bakır ile üç ay vadeli bakır arasındaki iskonto, 19 Mayıs'taki 77 dolar seviyesinden yaklaşık 4 dolara daraldı.

Diğer metallerde Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,16 yükselirken, kurşun yüzde 0,27, nikel yüzde 0,3 geriledi. Kalay ve çinko ise değişim göstermedi.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,22, çinko yüzde 1,27, kurşun yüzde 0,24 ve kalay yüzde 1,39 yükselirken, nikel yüzde 0,98 düştü.

ABD açık iş pozisyonları verisinin doları desteklemesi, yakın vadeli ABD faiz indirimi beklentilerini azaltarak metaller üzerinde baskı oluşturdu.