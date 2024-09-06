Bakır, ikinci haftalık düşüşüne yöneldi

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır kontratı TSİ 1100'da yüzde 0,35 artışla ton başına 9.124 dolara yükseldi ancak haftalık bazda yüzde 1,1 düştü. Enerji ve inşaat sektöründe kullanılan bakır, elektrikli araçlara (EV) ve yapay zeka veri merkezlerine yönelik gelecekteki talepten kaynaklanacak olası kıtlıklara ilişkin spekülatif alımlarla Mayıs ayındaki rekor seviye olan 11.104 dolara yükselişinden bu yana yüzde 18 değer kaybetti.

Ancak, en büyük metal tüketicisi Çin'de yavaşlayan üretim faaliyeti ve elektrikli araç satışları bakır fiyat tahminlerinin düşürülmesine neden oldu ve Goldman Sachs daha önce 15.000 dolar olan tahminini 2025 yılı için ton başına ortalama 10.100 dolara indirdi.

Bir bakır alıcısı, “Fiyatı buradan yukarı çekebilecek yeni bir hikaye yok çünkü şu an itibariyle her şey kıyamet ve kasvet. Elektrikli araçlardan şüphe etmekten yapay zeka veri merkezlerinden şüphe etmeye başladık” dedi

Alıcı “Fiyat, Mayıs ayındaki seviyesine ve 15.000 dolar tahminlerine kıyasla şimdiden rahat bir seviyede. Ancak bakırdaki bir sonraki yükseliş, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi, özellikle de 50 baz puan düşürmesi halinde olacak, çünkü bu doları aşağı çekebilir ve Çin'in fiziki alımlarını destekleyebilir” diye konuştu.

Çin'de bakır talebinin daha güçlü olduğuna işaret eden Yangshan primi, Çin'in ithalat iştahının bir göstergesi. Prim, temmuz ayındaki indirimden sonra şu anda ton başına 62 dolar seviyesinde.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafından izlenen depolardaki bakır stokları bu hafta yüzde 10,9 düşerek Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Diğer metallerde, LME alüminyum tonu 2.377.50 dolarda sabit kaldı, çinko yüzde 0,9 artışla 2.763 dolara yükseldi, kurşun yüzde 0,08 düşüşle 1.993,50 dolara geriledi, kalay yüzde 1,56 artışla 31.250 dolara yükseldi ve nikel yüzde 0,5 düşüşle 15.995 dolara kaldı.