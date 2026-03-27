Bakır, İran savaşının başlangıcından bu yana ilk haftalık kazancına ilerliyor

Bakır fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma kararı almasıyla azalan jeopolitik gerilimler sayesinde haftalık yükselişini sürdürüyor. Bu durum, küresel piyasalarda metal talebine olan iyimserliği artırarak bakırın değer kazanmasına katkıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşmaya varması veya daha fazla saldırıyla karşı karşıya kalması için belirlenen süreyi uzatırken, Washington'ın kiminle müzakere ettiği belirsizliğini koruyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'ya 10 bin ek asker göndermeyi değerlendirdiği belirtildi.

Endüstriyel metallerin çoğu, çatışmanın enflasyonu tetikleyeceği ve küresel büyümeyi yavaşlatacağı beklentileriyle bu ay değer kaybetti. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasının küresel arzın yaklaşık %9'unu kesintiye uğratması nedeniyle alüminyum bu durumun istisnasını oluşturuyor. China-Base Ningbo Group Co. işlemcilerinden Harry Jiang, ABD tarafındaki iddialara rağmen gerçekte gerginliğin azalmadığını ve birçok tüccarın bekle-gör yaklaşımını benimsediğini ifade etti.

Yatırımcılar aynı zamanda Çin'deki talep toparlanmasını da yakından takip ediyor. Bakır stokları bu yılın en büyük haftalık düşüşünü kaydederken, İran'daki savaş nedeniyle fiyatlarda yaşanan gerileme imalatçıların siparişlerini artırıyor. Londra Metal Borsası'nda bakır, Şanghay saatiyle 11:37 itibarıyla %0.8 artarak ton başına 12 bin 244.50 dolara yükseldi ve hafta genelinde %2.6 değer kazandı. Alüminyum ton başına 3 bin 269 dolarda yatay seyrederken haftalık %1.7 artışa yöneldi. Singapur'da demir cevheri ise %0.1 düşüşle 106.35 dolara gerileyerek son beş haftanın ilk haftalık kaybına hazırlandı.