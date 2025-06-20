Bakır, jeopolitik belirsizlik nedeniyle dalgalı seyretti

İsrail dün İran'daki nükleer hedefleri bombaladı ve İran, gece boyunca bir İsrail hastanesini vurmasının ardından İsrail'e füze ve insansız hava araçları fırlattı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in yanında yer alıp almayacağına dair kararını önümüzdeki iki hafta içinde vereceğini söyledi.

Bir analist, “Metal piyasası duyarlılığını etkileyen birkaç konu var ve yatırımcılar bunları nasıl değerlendirecekleri konusunda bölünmüş durumda. Bunların en önemlileri Orta Doğu, ancak ABD'nin olası faiz indirimleri ve Çin'in düşük tüketimi de bunlardan sadece birkaçı” dedi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı, TSİ 04.03'te yüzde 0,1 düşüşle 78.400 yuan/ton (10.907,07 dolar) seviyesine geriledi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır kontratı ise yüzde 0,3 artışla 9.641 dolar/tona yükseldi ve haftalık bazda çok az değişiklik gösterdi.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Çin'in mayıs ayı rafine bakır üretimi yıllık bazda yüzde 13,6 artışla 1,25 milyon tona ulaştı ve nisan ayı üretimiyle aynı seviyede kaldı. Öte yandan, ülkenin bakır ve alüminyum gibi metallere olan talebi yaz sezonunun zayıflığı nedeniyle durgun seyretti.

LME'de yüzde 0,5 artışla 32.180 dolar/tona, alüminyum yüzde 0,4 artışla 2.531 dolar/tona ve çinko yüzde 0,2 artışla 2.644,5 dolar/tona yükseldi.