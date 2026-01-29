Bakır jeopolitik riskler ve zayıf dolarla rekor seviyelere ulaştı

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, jeopolitik gerilimler ve doların zayıflamasıyla rekor seviyelere çıktı. Bu durum, yatırımcıların fiziki varlıklara olan talebini artırarak bakırın yükselişini destekledi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır, ton başına 109.570 yuan ile rekor kırarken, Londra Metal Borsası (LME) bakırı yüzde 6,63 artışla 13.953,50 dolara çıkarak 13.967 dolar ile kendi rekorunu tazeledi. Yılbaşından bu yana Shanghai bakır sözleşmeleri yaklaşık yüzde 9, LME bakır ise yüzde 11'in üzerinde artış gösterdi.

ABD'nin tarife tehditleri ve madenlerdeki kesintiler bakır rallisini körüklerken, Yangshan bakır priminin ton başına 20 dolara gerilemesi, Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviye olarak Çin'deki spot talebin zayıflığına işaret etti. Diğer metallerde ise Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum yüzde 3,08 artışla 25.630 yuan/tona, çinko yüzde 2,78'e, kurşun yüzde 0,88'e, nikel yüzde 1,12'ye ve kalay yüzde 0,65'e yükseldi. LME'de ise çinko yüzde 2,62, kurşun yüzde 1,29, nikel yüzde 2 ve kalay yüzde 1,54 oranında değer kazandı.