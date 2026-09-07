Bakır kayıplarını sildi: Daralan stoklar Fed baskısını dengeledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Londra Metal Borsasında (LME) bakır, TSİ 10.17 itibarıyla yüzde 0,07 artışla ton başına 14 bin 426 dolara yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında bakır kontratları günü yüzde 0,27 kazançla ton başına 109 bin 410 yuandan tamamladı.

Bakır, azalan stokların arz sıkışıklığına ilişkin endişeleri artırmasıyla geçen hafta üst üste 10'uncu haftalık yükselişini kaydetti.

Faiz beklentilerine dolar dengesi

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta beklentileri aşarak 162 bin kişi arttı. Güçlü veri, Fed'in faiz artırımına gideceği beklentilerini destekleyerek metal fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Buna karşın doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirerek bakırı destekledi.

COMEX ile LME arasındaki fiyat farkının daralması ise Londra piyasasında kısa pozisyon sıkışması yaşanacağına ilişkin endişeleri azalttı.

Baz metallerde çoğunlukla yükseliş

LME'de alüminyum yüzde 0,12, çinko yüzde 0,75, kurşun yüzde 0,37 ve kalay yüzde 0,09 yükseldi. Nikel ise yüzde 0,36 geriledi.

Şanghay'da alüminyum yüzde 0,18, çinko yüzde 1,31, kurşun yüzde 0,59 ve kalay yüzde 0,15 değer kazandı. Nikel yüzde 0,17 düştü.