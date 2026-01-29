Bakır, metal rallisine öncülük ediyor

Bakır, LME'de yüzde 6,6'dan fazla yükseldi ve kısa bir süre için ilk kez ton başına 14.000 dolar eşiğini aştı. 14.125 doları/tonu gören bakır şu sıralarda 13.953 dolar seviyesinde.

Bakır öncelikle endüstriyel kullanımlarıyla tanınsa da analistlere göre son yükselişi benzeri görülmemiş düzeyde yatırımcı talebi ve piyasaya giren spekülatörler tarafından destekleniyor.

Alıcı ilgisinin bakırda altına benzemeye başladığının bir göstergesi, bakır borsada işlem gören fonlara yapılan akışlar. Sprott Asset Management'a göre, ABD'deki bu tür ETF'lere giden para bu yıl "patladı" ve şu ana kadar 1,2 milyar dolarlık net akış görüldü. Bu rakam 2025'in tamamında görülen 426 milyon doların zaten iki katından fazla.

Artan jeopolitik belirsizlik ve tarihsel olarak güvenli liman varlığı olarak görülen ABD dolarına olan güvenin azalması, yatırımcıları güvenilir değer depoları aramaya itti ve altın açık bir kazanan oldu.

Altına talebi neler artırıyor?

Altın üreticisi Endeavour Mining CEO'su Ian Cockerill, "Devam eden dolardan uzaklaşma, daha fazla faiz indirimi beklentisi, tüm bunlar altına olan talebi körüklüyor. Sektördeki 50 yılda, altın için rüzgarların bu kadar güçlü olduğu bir zamanı gördüğümü sanmıyorum" dedi.

Bu yıl şimdiden neredeyse yüzde 30 yükselen altın için rekor fiyatlar, alıcıları alternatif aramaya itti ve bakır ile gümüş artık ilgi kazanan metaller arasında. Londra Metal Borsası'nda işlem gören nikel, çinko, alüminyum ve kurşun fiyatları perşembe sabahı yükseldi ve altı baz metali izleyen LME günlük endeksi 2022'de belirlediği rekor seviyesine yakın.

Panmure Liberum'dan analist Tom Price, metal fiyatlarındaki yükselişin Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehditleri ve Fed'in bağımsızlığıyla ilgili sorular gibi "yeni riskler tarafından domine edilen bir momentum ticaretinin" parçası olduğunu söyledi.