Bakır öncülüğünde baz metaller geriledi

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Londra Metal Borsası'nda gösterge bakır fiyatı ikinci günde de düşerek 21 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bakır yüzde 1 kayıpla ton başına 14 bin 133 dolara inerken 14 bin 162 dolardaki 21 günlük hareketli ortalama desteğinin altına geriledi.

LME'de bakır ve çinko stoklarının sınırlı yükselmesi, yakın vadeli arz sıkışıklığının hafifleyebileceğine işaret etti.

Çinko dört yıllık zirveden döndü

Çinko, salı günü gördüğü dört yılın zirvesi olan 3 bin 990 dolardan geri çekilerek yüzde 1,7 düşüşle ton başına 3 bin 856 dolara indi.

Kalay yüzde 0,9 kayıpla 54 bin 90 dolara gerilerken gün içinde 53 bin 850 dolarla son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Nikel yüzde 0,4 düşerek 16 bin 595 dolara indi. Fiyatlar gün içinde 16 bin 500 dolarla son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Alüminyum yüzde 0,7 düşüşle ton başına 3 bin 256,50 dolardan, kurşun ise yüzde 0,9 kayıpla 1.901,50 dolardan işlem gördü. Yüksek petrol fiyatlarının üretim maliyetleri ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi ile güçlü dolar, baz metal piyasalarını baskıladı.