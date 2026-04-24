Bakır, Orta Doğu gerilimiyle düştü
Orta Doğu’daki gerilim ve barış görüşmelerindeki tıkanma, küresel büyüme endişelerini artırarak bakır fiyatlarını Asya işlemlerinde aşağı çekti; Çin’de güçlü talep ve düşen stoklar ise kayıpları sınırladı.
ANZ analistleri, bölgedeki gelişmelerin küresel ekonomik büyümede yavaşlama endişelerini tetiklediğine dikkat çekiyor.
Bununla birlikte, Çin’de iç talebin görece güçlü seyretmesi ve stok seviyelerindeki düşüşün fiyatlardaki düşüşü sınırladığı belirtiliyor.