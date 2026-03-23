Bakır, Ortadoğu gerilimiyle üç ayın en düşük seviyesine indi

Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır kontratı ise yüzde 1,92 kayıpla 11.700,50 dolara kadar geriledikten sonra 11.751,50 dolardan işlem görüyor.

İran’ın Körfez bölgesindeki enerji ve su sistemlerini hedef alabileceğini açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın ise İran’a 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde elektrik şebekesini vuracağı uyarısı, piyasadaki tansiyonu yükseltti. Brent petrol vadeli kontratları 110 doların üzerinde tutunurken, yüksek enerji maliyetleri enflasyon endişelerini artırarak merkez bankalarının faiz indirim beklentilerini zayıflattı.

Çin’de ise bakır talebinde toparlanma sinyalleri görülüyor. Şanghay borsasına kayıtlı stoklar 12 Aralık’tan bu yana ilk kez düşüş kaydederek haftalık yüzde 5,15 azalışla 411.121 tona indi. Analistler, fiyatlardaki gerilemenin alıcıları daha aktif hale getirdiğini ve stok eritme sürecini hızlandırabileceğini belirtiyor.

Londra’da ise alüminyum yüzde 0,78, çinko yüzde 0,79, kurşun yüzde 0,71, nikel yüzde 1,62 ve kalay yüzde 4,57 düşüş kaydetti.