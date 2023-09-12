Bakır piyasalarında Çin desteği

Bakır fiyatları, büyük bir Çinli emlak firmasının borç ödemelerini uzatarak metal talebinin büyük bir kısmını oluşturan sektördeki baskıyı hafifletmesiyle yükseldi.

Çin'de emlak şirketi Country Garden, alacaklılarından altı onshore tahvilinin geri ödemelerini üç yıl uzatmak için onay aldı ve hisseleri 10'a yakın arttı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.28'de %0,1 artışla 8.414 dolar/tona yükselirken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim ayı bakır kontratı, %1 artışla 69.360 yuan/tona (9.517,80 dolar) çıktı.

Son 4 ayın zirvesinde

Daha zayıf bir dolar, daha güçlü bir yuan ve beklenenden daha iyi gelen Çin kredi verileri de metallere yardımcı oldu.

SHFE'de çinko Country Garden haberlerinin ardından emlak sektöründen talebin artacağı beklentisiyle %2,6 artışla 21.830 yuan/tona ulaşarak 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.