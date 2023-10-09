Bakır piyasalarında Çin desteği

Bakır fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından yeni haftanın ile gününde yükseliyor. En büyük tüketici Çin'de uzun tatilin ardından gelen taleh bakır fiyatlarını yükseltti.

Londra Metal Borsası'ndaki üç aylık bakır, bir önceki hafta %2,7 değer kaybettikten sonra TSİ 0645'te %0,99 artışla metrik ton başına 8.126 $ oldu.

Çin piyasaları Pazartesi günü bir haftalık resmi tatilin ardından yeniden açıldı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Kasım vadeli bakır kontratı %0,2 artışla ton başına 67.360 yuan (9.229,29 dolar) oldu.



Çin'de bakır ve alüminyum talebi, ülkedeki emlak sektörü krizine rağmen, ev aletleri, elektrikli araç, güneş ve rüzgar sektörlerinden gelen siparişlerin etkisiyle şaşırtıcı derecede güçlü seyretti.



Tüccarlara, analistlere ve üreticilere göre, bu durum küresel olarak zayıf olan bakır fiyatlarını destekledi ve dünyanın en büyük metal tüketicisinde alüminyum fiyatlarını yukarı çekti.



Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de istihdam Eylül ayında son sekiz ayın en yüksek artışını gösterdi ve ücret artışı yavaşlasa da Fed'e faiz oranlarını tekrar yükseltmesi için mühimmat sağlayabilecek işgücü piyasasının kalıcı gücüne işaret etti.



Bu arada, Uluslararası Bakır Çalışma Grubu'na (ICSG) göre bakır piyasası 2023'te arz-talep dengesinden gelecek yıl büyük bir arz fazlasına geçiş yapacak.



LME alüminyum %0,3 düşüşle ton başına 2.233 dolar, kalay %0,8 artışla 24.840 dolar, çinko %1,04 artışla 2.535 dolar ve kurşun %1,35 artışla 2.172,50 dolar olurken nikel %0,6 düşüşle 18.470 dolara geriledi.



SHFE çinko %1,9 artışla ton başına 21.910 yuan, kurşun %1,2 artışla 16.740 yuan olurken, nikel %2,3 düşüşle 148.880 yuan, kalay %1,7 düşüşle 214.260 yuan ve alüminyum %1,1 kayıpla 19.285 yuan oldu.