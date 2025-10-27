Bakır piyasası için 2026 tahmini: Sert fren yapacak

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) , gelecek yıl için beklenen talep büyümesinin yavaşlamasına rağmen, metal üretiminin 150.000 metrik ton açık vereceğini öngörüyor. ICSG, Nisan ayında yayınladığı raporda 209.000 ton arz fazlası öngörmüştü.

Maden arz büyümesi bu yıl Ivanhoe Mines'ın Kakula madenindeki sel, Codelco'nun El Teniente madenindeki ölümlü çökme ve Freeport-McMoRan'ın Grasberg madenindeki çamur baskını gibi bir dizi beklenmedik olayla kesintiye uğradı. ICSG, 2025 yılı maden arzı büyüme beklentisini %2,3'ten %1,4'e düşürdü. Citi ve UBS analistleri ise sırasıyla bu yıl için "sıfır büyüme" ve "ihmal edilebilir büyüme" öngörüyor.

Yeni Çin izabe kapasitesindeki artış nedeniyle bu yılki metal üretim büyümesi %3,4 olarak tahmin edilirken, gelecek yıl maden konsantresi kıtlığı nedeniyle bu büyümenin %0,9'a düşmesi bekleniyor. Geri dönüşüm kaynaklı üretimdeki güçlü artışa rağmen, konsantre kullanan primer üretimin neredeyse hiç büyümemesi öngörülüyor. Bu durum, bakır konsantreleri için halihazırda şiddetli olan rekabeti daha da artıracak.

ICSG, gelecek yıl %2,1'lik ılımlı talep büyümesine rağmen, bakır piyasasının iki yıl ardışık fazlanın ardından arz açığına girme yolunda olduğu sonucuna varıyor. Ancak bu yıl için hala 178.000 tonluk bir üretim fazlası bekleniyor.