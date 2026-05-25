Bakır piyasasında arz fazlası sürüyor
Uluslararası Bakır Araştırma Grubu'nun (ICSG) verilerine göre küresel rafine bakır piyasası, Mart 2026'da 30.000 metrik ton fazla verdi. Bir önceki ay bu rakam 270.000 metrik ton olmuştu.
2026 yılının ilk çeyreğinde toplam fazla 396.000 metrik tona ulaştı. Bu rakam, 2025'in aynı döneminde kaydedilen 135.000 metrik tonun yaklaşık üç katına karşılık geliyor.
Mart 2026'da dünya rafine bakır üretimi 2,58 milyon metrik ton olurken tüketim 2,55 milyon metrik ton düzeyinde gerçekleşti.