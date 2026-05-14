Bakır ralli sonrası kar satışlarıyla geriledi
Bakır fiyatları, son dönemdeki güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle geriledi.
Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır fiyatı yüzde 1,61 düşüşle ton başına 13.925 dolara indi. Şanghay'da bakır kontratı da yüzde 0,88 gerileyerek 107.160 yuan/ton seviyesine çekildi.
Bakırdaki son yükseliş, maden arzına ilişkin endişeler, sıkı stok görünümü ve Çin'den gelen güçlü talep beklentileriyle desteklenmişti. Ancak ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin doları güçlendirmesi, dolar bazlı emtialara yönelik talebi baskıladı.
Nikel fiyatlarında da düşüş görüldü. Şanghay'da nikel yüzde 0,78 gerileyerek 145.010 yuan/tona, Londra'da ise yüzde 1,57 düşüşle 18.875 dolara indi. Endonezya'da faaliyet gösteren Çin Ticaret Odası'nın nikel üretiminde artan maliyetlere ilişkin uyarıları da piyasada izlenen başlıklar arasında yer aldı.
Çinko ise pozitif ayrıştı. Londra'da çinko fiyatı yüzde 0,64, Şanghay'da yüzde 0,42 yükseldi. Peru'da Nexa Resources'ın Cajamarquilla çinko izabe tesisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Diğer metallerde alüminyum Londra'da yüzde 0,71, Şanghay'da yüzde 0,12 geriledi. Kurşun Londra'da yüzde 0,25 düşerken, Şanghay'da yüzde 0,18 yükseldi. Kalay ise Londra'da yüzde 2,58, Şanghay'da yüzde 0,97 değer kaybetti.