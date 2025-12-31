Bakır rekor seviyelere yakın seyrediyor
Bakır fiyatları hafif gerilemekle birlikte rekor seviyelere ulaşabilecek mesafede seyrediyor.
İngiltere'de Londra Metal Borsası sabah seansının sonlarında gösterge üç aylık bakır kontratları yüzde 1,1 düşüşle ton başına 12,426 dolara geriledi.
Pazartesi günü 12,960 dolarla gün içi rekorunu kıran bakır sonra hafif geriledi.
Kırmızı metal, yapay zekâ veri merkezlerinin taleplerinin artması ve ABD tarifelerinin arza yönelik tehdidinin devam etmesi nedeniyle yüksek seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.
2025'te yaklaşık yüzde 42 yükselen bakır, 2009'dan beri en iyi yılını tamamlama yolunda ilerliyor.